تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 39 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم أن العدد الاجمالي للاصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 الفا 668 حالة، من بينها 273 حالة وفاة.

وأضافت إن 34 حالة من بين الحالات الإضافية تم الإبلاغ عنها في منطقة سول ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يعيش حوالي نصف سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وشهدت كوريا الجنوبية زيادة في عدد الحالات الجديدة بعد تخفيف الكثير من اجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة في أوائل شهر مايو الماضي.