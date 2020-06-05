مصادر: موقف العراق يعرقل محادثات تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في دول أوبك بلس

تعثرت المحادثات بين الدول الأعضاء في تجمع "اوبك بلس" للدولة المصدرة للنفط بشأن تمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج بمقدار 7ر9 مليون برميل يوميا، والذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي بسبب موقف العراق الذي أعلن أنه لن يخفض إنتاجه إلى المستوى المستهدف قبل نهاية تموز/يوليو المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موقف العراق يمثل تحديا للسعودية وروسيا اللتان تطالبان بغداد بضرورة التوقف عن انتهاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي.

وفي حين اتفقت الرياض وموسكو على تمديد الخفض القياسي لإنتاجهما من النفط حتى نهاية يوليو المقبل، فإنهما ربطتا هذا بالتزام باقي الدول الأعضاء في التجمع بسقف الإنتاجز

وكانت نيجيريا وانجولا وكازاخستان قد قدمت تاكيدات كافية بتحسين درجة التزامها بقرار خفض الإنتاج، لكن العراق لم يفعل ذلك، بحسب مصادر تحدثت لوكالة بلومبرج.

وأضافت المصادر أن وزارة النفط العراقية وجهت رسالة إلى الدول الأعضاء في تجمع اوبك بلس طلبت فيها المزيد من الوقت لخفض إنتاج النفط العراقي إلى المعدلات المستهدفة، ودعت إلى ضرورة النظر إلى الصعوبات الأخرى مثل الإنتاجج في إقليم كردستان العراقي الذي يحظى بالحكم الذاتي.

قال محمد دراوزه المحلل في شركة ميدلي جلوبال أدفايزورس للاستشارات إن "السعودية تتبنى موقفا صارما للغاية ضد انتهاك الاتفاق لكن من غير الواضح كيف ستتمكن من إلزام العراق بالاتفاق".

كانت وزارة الطاقة الروسية قد أعلنت يوم الثلاثاء تراجع إنتاج روسيا من النفط خلال أيار/مايو الماضي إلى 59ر8 مليون برميل يوميا في المتوسط، بانخفاض قدره حوالي 5ر2 مليون برميل يوميا عن مستواه في أبريل الماضي وهو ما يتفق مع التزامات روسيا وفقا لاتفاق أوبك بلس.

وكانت وزارة الطاقة السعوديدة وجهت شركة أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من النفط الخام لشهر يونيو بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا.

وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في نيسان/أبريل الماضي، هو نحو 8ر4 مليون برميل، ليكون إنتاج أرامكو لشهر حزيران/يونيو، بعد الخفضين الأساسي والطوعي، هو 492ر 7 مليون برميل يوميا.