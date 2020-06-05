رئيس وزراء العراق يتعهد بالقصاص من كل من تورط بدماء المظاهرات الاحتجاجية

تعهد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الخميس، بالقصاص من كل من تورط في إراقة دم العراقيين.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه بعدد من العائلات المشاركة بالمظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر 2019: "دماء شهداء الاحتجاجات لن تذهب سدى، وأن القانون سيقتص من كلّ متورط بدم العراقيين"، بحسب بيان حكومي.

وأضاف أن "العراق مر بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كل المستويات، وشهدنا للأسف في الجانب الأمني، حالات اغتيال واختفاء لمواطنين، على يد أطراف مسلحة، لكننا بحاجة إلى صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان العدالة".

وأكد رئيس الوزراء أن "العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعا إذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل تأريخي، من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل".

وقال إن "صفة الغدر ليست من شيم العراقيين، وأن استخدام التصفيات الجسدية ينتمي إلى فكر وأسلوب النظام الدكتاتوري المباد، وذلك ما لن نسمح به مطلقا".

وأضاف الكاظمي أنه تم التوجيه الجهات المعنية "بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال، ونتابع شخصياً هذه التحقيقات".

وأشار إلى أنه "تم تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق وفق المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب، حول كلّ الأحداث التي جرت في العراق منذ أكتوبر عام 2019"، وأن "هذه التحقيقات بدأت بوضع قائمة دقيقة للشهداء، وأخرى للجرحى لشمولهم برعاية الدولة، وتعويض عوائلهم".

وبحسب إحصائية للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق فإن أعداد ضحايا العنف المفرط الذي رافق المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات جنوبية أكثر من 600 قتيل ونحو 25 ألف مصاب بينهم مصابون بإعاقات خطيرة.