السعودية تعيد تشديد الإجراءات الاحترازات بجدة بعد ارتفاع المصابين بكورونا

قررت السلطات السعودية اليوم الجمعة إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة (غرب) المملكة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من غد السبت ، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو بعد ارتفاع نسب الإشغال لأقسام العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الجمعة إن عودة الاجراءات جاء "بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة".

وقال البيان ان "الاحترازات المطبقة في مدينة جدة ستكون "منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا، وتعليق أداء الصلوات في المساجد، وتعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

غير أن الوازارة اعلنت انها قررت "استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات، والسماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.

كما انها أعادت "منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص".