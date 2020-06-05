هآرتس: جنود إسرائيليون اقتحموا منزلا سوريا وقتلوا سكانه دون سبب

أفاد تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن جنودا تابعين للواء "غولاني" اقتحموا قبل أكثر من عام منزلا سوريا وقتلوا فيه أشخاصا لم يشكلوا خطرا على الاحتلال الإسرائيلي في الجولان.

ولا يزال تاريخ تنفيذ الجريمة مجهولا، إلا أنها وقعت قبل يوليو 2018 حسب الصحيفة.

ووفقا للتحقيق، فإن سرية تابعة للواء "غولاني" بقيادة قائد الوحدة العسكرية جاي إلياهو، كانت تنفذ دورية روتينية قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل، "إلا أنه في مرحلة معينة، قرر إلياهو وطاقمه الوصول إلى المنزل الواقع وراء الحدود".بحسب ما نقلت الصحيفة عن جندي خدم في جيش الاحتلال في هذه الفترة، أكمل بالقول "ووصل (إلياهو) مع مقاتليه إلى المبنى".

وأوضح المصدر أن "القوة الإسرائيلية بدأت بإطلاق النار داخل المنزل، وقتلت اثنين أو ثلاثة من الأشخاص الذين تواجدوا فيه"، وبعد ذلك "خرج الجنود ركضا إلى إسرائيل. وفقط هناك أبلغوا عن الاشتباك وأنهم تعرضوا لإطلاق نار".

وبعد وصولهم والإبلاغ عن الاشتباك، وفق مصادر الصحيفة، "استدعيت قوّة دبابات من الكتيبة 777 مدرّعات، وطلبت الحصول على موافقة للقصف على داخل المنزل، إلا أنهم لم يحصلوا عليها"، وبعد ذلك الحين، "اتضح (للجيش الإسرائيلي) أن أفراد المنزل قتلوا في الدفعة النارية الأولى عند مدخل المنزل"، وحسم أحد المطّلعين على الحادثة، للصحيفة، أنّ "الموجودين في المنزل لم يكونوا إرهابيين.. لو لم يجرِ تفعيل الطاقم لما حدث هذا، ولزالوا أحياء".

وكشف التحقيق أن المجموعة التي نفذّت الاقتحام وجريمة القتل معروفة في كتيبة "غولاني" باسم "طاقم إلياهو"، وهي بحسب الصحيفة "مجموعة من الجنود تتبلور حول قائدها غاي إلياهو، واكتسبت سمعة أنها طاقم مستقلّ لا يشعر بأي التزام تجاه الإجراءات العملياتية".