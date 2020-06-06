الجيش الفرنسي يعلن قتل زعيم القاعدة في بلاد المغرب

قتلت قوات فرنسية زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، عبد المالك دروكدال خلال عملية في شمال مالي، وفق ما قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الجمعة.

وذكرت بارلي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في الثالث من يونيو قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب عبد المالك دروكدال، وعددا من أقرب معاونيه، خلال عملية في شمال مالي"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وقالت بارلي إن القوات الفرنسية، التي يبلغ قوامها نحو 5200 في المنطقة، اعتقلت أيضا في 19 مايو محمد المرابط، وهو مقاتل وصفته بأنه مخضرم في المنطقة وعضو في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

وأضافت بارلي "ستواصل قواتنا، بالتعاون مع شركائنا المحليين...تعقب هؤلاء (الأشخاص) بلا هوادة".

وكان دروكدال من بين أكثر المتشددين خبرة في شمال أفريقيا، وكان أحد أولئك الذين شاركوا في سيطرة هؤلاء على شمال مالي قبل أن يصدهم تدخل عسكري فرنسي في عام 2013، ويشتتهم في منطقة الساحل.

ويعتقد أن دروكدال كان يختبئ في جبال شمال الجزائر. ويعمل التنظيم في شمال مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر.