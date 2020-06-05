تركيا تعيد فتح قضية مغنية ألمانية كردية لنقص الأدلة

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أمرت محكمة استئناف تركية بإعادة فتح قضية ضد مغنية كردية ألمانية بناء على اتهامات تتعلق بالإرهاب، مستشهدة بنقص الأدلة، حسبما قال محاميها لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة.

وكان قد صدر حكم على المغنية هوزان جانيه في نوفمبر 2018 بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر لانتمائها إلى حزب العمال الكردستاني.

وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وقضت محكمة الاستئناف بأنه "لا يوجد دليل واضح" على أن جانيه عضوة بمنظمة إرهابية، حسبما قال محاميها نيروز أكالان، وبالتالي سوف يعاد فتح القضية على حد قوله.

وصدر الحكم قبل تعليق أغلب الإجراءات القضائية – باستثناء القضايا الضرورية – في منتصف مارس بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ولم يتم إخبار أكالان عن الأمر سوى أمس الخميس.

ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة في 6 أغسطس. وتقبع جانيه حاليا خلف القضبان في إسطنبول.

وكان قد ألقي بالقبض على جانيه في يونيو 2018 في أدرنة بشمال غرب تركيا بعدما أوقفت الشرطة حافلة الحملة التي كانت في طريقها إلى حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وكانت المغنية وهي من كولونيا بألمانيا تدعم حزب الشعوب الديمقراطي المعارض خلال حملته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من ذلك العام.