سنغافورة تتوقع زيادة في معدل إغلاق الشركات خلال الشهور المقبلة بسبب كورونا

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صرح وزير التجارة والصناعة في سنغافورة، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع أن تشهد البلاد زيادة في معدل إغلاق الشركات والأعمال خلال الشهور المقبلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "شانيل نيوز آسيا" الأخبارية عن وزير التجارة والصناعة تشي هونج تات قوله أمام البرلمان إنه من المتوقع أن تؤثر الجائحة على قطاعات من بينها تجارة الجملة والصناعات التصديرية.

وأضاف أنه ليس من الممكن تفادي إغلاق الشركات ولا تخفيض حجم الأعمال.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن قرابة 3800 شركة أغلقت خلال أبريل الماضي في سنغافورة مقابل 3700 شركة في المتوسط خلال نفس الشهر على مدار السنوات الخمس الماضية.