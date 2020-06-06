 مؤشرات أولية.. عقار للسرطان يثبت فائدته بمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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مؤشرات أولية.. عقار للسرطان يثبت فائدته بمواجهة كورونا

وكالات
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 11:54 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 11:54 م

أظهر عقار كالكوينس، لعلاج سرطان الدم الذي تنتجه شركة أسترازينيكا مؤشرات أولية على مساعدة مرضى كوفيد-19 ممن يتلقون العلاج في المستشفى، على تخطي أسوأ مراحل المرض.

وشجعت نتائج البحث الأولي الذي شمل 19 مريضا، بدعم من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، شركة الأدوية البريطانية على استكشاف الاستخدام الجديد للدواء في تجربة سريرية أوسع، أعلنت في أبريل، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وكان 11 مريضا يتنفسون بمساعدة أجهزة تنفس، عندما بدأوا دورة كالكوينس، لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما، وأصبح بإمكان 8 منهم التنفس دون الحاجة لجهاز، وفقا لنتائج وردت في بحث شارك في وضعه خوسيه باسيلغا رئيس قسم أبحاث الأورام في الشركة.

وكان 8 مرضى على أجهزة تنفس بشق حنجري عندما بدأوا تناول كالكوينس، وجرى إخراج 4 منهم، وإن كان أحدهم توفي بسبب انسداد رئوي.

وقال باسيلجا لوكالة رويترز "كان هؤلاء المرضى في حالة غير مستقرة للغاية وكان يمكن أن يكونوا في مرحلة خطيرة.. خلال يوم إلى ثلاثة أيام، تحسن غالبية هؤلاء المرضى من حيث التنفس الصناعي واحتياجات الأكسجين".

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