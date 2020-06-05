تركيا تسجل 18 وفاة و930 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية التركية اليوم الجمعة تسجيل 18 وفاة و930 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا في الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الخميس الذي سجلت فيه 21 وفاة و988 إصابة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4648 والإصابات إلى 168340، في المقابل، تماثل 1622 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 133400.

وأوضحت وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - أن عدد المتعافين من كورونا في ازدياد وأن قسما كبيرا من المصابين يخضعون للمراقبة دون أن تظهر عليهم أعراض المرض.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم عن إلغاء قرار سابق بفرض حظر التجوال في عدد من الولايات نهاية الأسبوع الجاري على خلفية انتشار الفيروس.