الكويت تسجل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 30644 حالة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 244 حالة، في حين تماثل للشفاء 18277 حالة، من بينهم 1054 خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم، بسبب فيروس كورونا، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 382 ألف حالة.