ضبط 5868 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

«الإسكان»: عمارات محور الزمر خالفت اشتراطات ترخيص البناء.. وصادر لها قرارات إزالة لم تنفذ

اتحاد الموانئ البحرية العربية: من المتوقع أن تحقق قناة السويس إيرادات بقيمة 5.8 مليار دولار للعام الجاري

هالة السعيد: أزمة كورونا تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات لتصبح على قمة اهتماماتنا كل ما يرتبط بحياة الإنسان