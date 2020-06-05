ضبط 5868 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

استكملت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها تنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس .
وأسفرت جهود خلال 24 ساعة الاخيرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5868 سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بإرتداء الكمامات الواقية.