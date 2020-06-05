حاكم نيويورك يعلن عن مشروع قانون لإصلاح الشرطة ووقف الإساءات

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو اليوم الجمعة، عن أجندة لإصلاح الشرطة "لوقف إساءة الاستخدام"، بما في ذلك حظر أساليب الخنق، حيث تجتاح الولاية احتجاجات ضد قسوة الشرطة والعنصرية.

وقال كومو في مؤتمر صحفي يومي إن مشروع القانون يطلق عليه "انطق باسمهم" بعد "القائمة الطويلة من أسماء المواطنين الذين رأيناهم تتم الإساءة إليهم من جانب ضباط شرطة، ومن النظام القضائي".

وذكر أن جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي، الذي توفي لدى إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة في مينيابولس الأسبوع الماضي، هو الاسم الأخير "في قائمة طويلة للغاية".

وأوضح حاكم الولاية إنه يريد أن توافق حكومة نيويورك على مشروع القانون الأسبوع المقبل، حيث يشمل تحقيق الشفافية فيما يتعلق بحالات سوء التعامل من جانب الشرطة، وحظر أساليب الخنق، وتجريم إتصالات رقم هاتف الطوارىء 911 لتقديم الدعم للشرطة والإطفاء التي تتم على أساس عنصري كاذب، وتعيين مدع عام كمدعي مستقل في جرائم القتل المتورطة فيها الشرطة.

ويأتي الإعلان بعد يوم من مقطع مصور انتشر على نطاق واسع، يظهر ضباط شرطة مدججين بالأسلحة في مدينة بافالو غربي نيويورك يدفعون بقوة متظاهرا مسنا (75 عاما)، حيث سقط طريحا على الأرض، والدم ينزف من رأسه، ويرحلون بعيدا عنه. وتم إسعاف الرجل جراء جرح في الرأس.

وندد كومو بالحادثة، ووصفها بأنها "اعتداء جسيم وترهيب". وأشاد أيضا بوقف عمل ضابطي شرطة بافالو اثر ذلك.

وكانت نيويورك مثل غيرها من الولايات الأمريكية قد اجتاحتها اضطرابات في أعقاب مقتل فلويد، على الرغم من تراجع حدة أعمال العنف بالمظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية.