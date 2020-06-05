 إصابة 3 من بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة «يوناميد» في دارفور بكورونا - بوابة الشروق
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إصابة 3 من بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة «يوناميد» في دارفور بكورونا

أرشيفية
أرشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 10:42 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 10:45 م

أكدت بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" أن 3 من موظفيها أصيبوا بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها اتخذت حزمة من التدابير لمنع والحد من انتشار الفيروس، تمشيا مع موجهات منظمة الصحة العالمية.

وقالت بعثة "يوناميد"، في بيان صحفي، إنها اخضعت مؤخرا 52 من موظفيها للحجر الصحي في قاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر، بشمال دارفور، بعد ظهور ست 6 حالات مشتبهة من بين موظفي اليوناميد.

وأضافت أن نتائج فحص كورونا أتت إيجابية لـ3 حالات تتم معالجتهم في مركز العزل بقاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر، فيما 49 آخرين في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً، إما بسبب مخالطتهم المباشرة للموظفين الثلاثة المصابين، أو تحسبا لسفرهم لبلدانهم.

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