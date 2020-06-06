تركيا تعتقل 68 شخصا بزعم انتمائهم لحركة جولن

أصدر الإدعاء العام بولايتي إزمير وأنقرة في تركيا، اليوم الجمعة، قرارا باعتقال 68 شخصًا في إطار حملة قمع واسعة النطاق استهدفت منظمة فتح الله جولن الدينية المتهمة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016 على الرغم من نفيها القوي لأي تورط.

وكان المدعون العامون في إسطنبول قد أصدروا يوم الثلاثاء الماضي، أوامر باحتجاز 118 مشتبها ً بهم، بمن فيهم جنود في الخدمة الفعلية، بسبب صلات مزعومة بحركة جولن.

وأقالت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من 150 ألف شخص من وظائف الدولة بينما مازال هناك أكثر من 30 ألف آخرين فى السجن وتم التحقيق مع حوالى 600 ألف شخص فى مزاعم بالارهاب .