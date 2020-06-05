عمان تسجل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل 770 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، منها 343 حالة لعمانيين، و427 لغير عمانيين، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس في السلطنة إلى 15086 حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في السلطنة إلى 72 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 3451 حالة حتى الآن.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2463، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، صباح اليوم الجمعة.