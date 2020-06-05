عمان تسجل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة العمانية،‏ عن تسجيل 770 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، منها 343 حالة لعمانيين، و427 لغير عمانيين، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس في السلطنة إلى 15086 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في السلطنة إلى 72 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 3451 حالة حتى الآن.

‏وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2463، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، صباح اليوم الجمعة.