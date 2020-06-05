عمدة موسكو لا يستبعد اتخاذ قرارات جذرية بشأن تخفيف قيود كورونا الأسبوع المقبل

قال عمدة موسكو سيرجي سوبانينين، اليوم الجمعة، إن التطورات الإيجابية في الوضع مع وباء فيروس كورونا في العاصمة مستمرة، مما يدفع السلطات لاتخاذ قرارات جذرية بشأن تخفيف القيود الأسبوع المقبل.

وقال سوبانينين في تصريح صحفي- أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إن موسكو تشهد تطورات إيجابية مستمرة في ضوء تراجع عدد حالات الالتهاب الرئوي وانخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا بل وتراجع في الوفيات.

وأضاف أنه يمكن اتخاذ قرارات أكثر جذرية للمضي قدما بشأن تخفيف القيود الأسبوع المقبل.

وتابع قائلا إن "الفترة التي يمكنك فيها التحدث عن شيء ما وكيفية تطور الأوضاع هي سبعة أيام. يوم الاثنين الماضي، قدمنا قواعد جديدة. الاثنين المقبل يمكننا استخلاص بعض الاستنتاجات".