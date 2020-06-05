الصحة: تعافي مصابي كورونا بدون أعراض أو الذين لديهم أعراض طفيفة بعد 10 أيام بدون (PCR )

أصدرت وزارة الصحة والسكان منشورا بمنظومة تقييم ومتابعة حالات (الاشتباه-المؤكدة) الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة والمقرر لها العزل المنزلي يتم توصيف الحالة إكلينيكيا "حالة بسيطة"، حال انطباق جميع الشروط التالية: أن يكون السن أقل من 60 عام، ودرجة الحرارة أقل من 38، وتركيز الأكسجين في الدم أعلي من 92، ونبضات القلب أقل من 110 نبضة في الدقيقة، ومعدل التنفس أقل من 25 مرة في الدقيقة، و نسبة كرات الدم البيضاء المحببة / كرات الدم البيضاء الليمفاوية أقل من 3.1.

ومن ضمن الشروط وجود أمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم، ..) تكون الحالة مستقرة بالأدوية، ولا يتلقي أدوية مثبطة للمناعة، ولا يوجد حمل، و لا يعاني من أورام سرطانية، وغير خاضع للعلاج الكيماوي، ولا يعاني من سمنة مفرطة (مؤشر كتلة الجسم أقل من 40 كجم/م2).

وأوضحت الوزارة الاجراءات المتبعة في حالة تقييم الحالة "بسيطة" وتقرر لها العزل المنزلي حال ظهور نتيجة العينة، أنه علي جميع المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، اتباع البروتوكول العلاجي الصادر عن وزارة الصحة

والسكان بتاريخ 1 يونيه 2020 .

وأكدت الوزارة أنه يمكن للمستشفي التعرف على نتيجة مسحات حالات الاشتباه من خلال الرابط التالي: http://covid19.100millionseha.eg/covid19/site/login وذلك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل مستشفي علي حدة، وبعد ظهور نتيجة المسحة، تقوم كل مستشفي بتسجيل الحالات الإيجابية البسيطة "عزل منزلي" بناءا علي التقييم المبدئي للحالة والذي تم أثناء عملية السحب، وذلك علي الرابط التالي: http://icu.smcegy.com/icu وذلك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل مستشفي علي حدة.

وتقوم كل مديرية باستلام الادوية المخصصة والمستلزمات من مخازن التموين الطبي بالعباسية ، ثم يقوم مدير الرعاية الأساسية بكل مديرية باستلام أدوية ومستلزمات العزل المنزلي من مسئول

التموين الطبي بالمديرية، وتوزيعها علي الإدارات المختلفة طبقًا لأعداد الحالات المعزولة منزليا.

ويقوم مدير الرعاية الأساسية بمتابعة استخراج حالات العزل المنزلي من منظومة تسجيل الحالات الإيجابية من خلال الرابط التالي http://icu.smcegy.com/icu مستخدما اسم المستخدم، وكلمة السر الخاصة بكل محافظة يوميا، وفي نهاية اليوم يتم اعداد تقرير يسجل فيها الحالات التي استلمت شنطة العزل المنزلي والحالات التي لم تستلم العلاج وسبب عدم الإستلام.

ويتم تجهيز وتسليم شنط العزل المنزلي بجميع محتوياتها (الأدوية – الماسكات – المطهر- نموذج تعليمات العزل المنزلي) ، لمراجعة قائمة الأدوية والجرعات المخصصة (مرفق 4 نموذج متابعة العزل المنزلي)، وعلي فريق الرعاية الأساسية بالإدارات المختلفة متابعة والتأكد من صرف العلاج لجميع الحالات وعلي فريق الطب الوقائي متابعة تطبيق ارشادات العزل المنزلي والمخالطين.

وفي حالة زيادة شدة الأعراض علي المرضي المعزولين منزليا يتم التوجه إلي أقرب مستشفي فورا لمتابعة الحالة طبيا واتخاذ اللازم واستقبال تلك الحالات أ ًيا كانت الجهة التابعة لها (قطاع الطب العلاجي- الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة – الهيئة العامة للتأمين الصحي- المؤسسة العلاجية).

وأكدت الوزارة أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 يعتبر المريض المصاب بفيروس كورونا المستجد متعافيا في الحالات الأتية: المرضي بدون أعراض ، يعتبر متعافيا بعد مرور 10 أيام من تاريخ إيجابية اختبارPCR لفيروس كورونا المستجد ولا يتم عمل اختبار PCR مرة أخري.

أما المرضي ذوي الأعراض الطفيفة، يعتبر المريض متعافيا بعد مرور 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض بشرط عدم ظهور أي أعراض (ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية) في خلال اخر 3 أيام ولا يتم عمل اختبار PCR مرة أخري.