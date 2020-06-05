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تراجع معدل البطالة في أمريكا الشهر الماضي إلى 13.3%

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 5:03 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 5:03 م

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي تراجع إلى 3ر13 في المئة.

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