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أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي تراجع إلى 3ر13 في المئة.