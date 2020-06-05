سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي تراجع إلى 3ر13 في المئة.