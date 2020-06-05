إثيوبيا تعتزم زراعة 5 مليارات شجرة رغم جائحة كورونا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الجمعة، الموافق ليوم البيئة العالمي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لن تثني إثيوبيا عن مهمتها في زراعة 5 مليارات شجرة بنهاية يوليو المقبل.

وقال آبي في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على الرغم من كوفيد 19، نحن عازمون على زراعة الـ 5 مليارات شجرة المعنية"، مضيفًا أن التخطيط جار على الطريقة التي "سيقوم بها أهل كل منزل" بزراعة شجرتهم بطريقة تكفل التباعد الاجتماعي".

وقال آبي على موقع فيسبوك إن الهدف هو جزء من الهدف الأكبر للدولة الواقعة في شرق إفريقيا بزراعة 20 مليار شجرة على مدى أربع سنوات.