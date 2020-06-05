قسد والتحالف الدولي يعلنان عن بدء حملة لردع الارهاب قرب الحدود السورية العراقية

اعتقلت قوات التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية(قسد) حوالي 20 شخصا مشتبها بأنهم من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في حملة (ردع الإرهاب) في محافظة دير الزور على الحدود السورية العراقية اليوم الجمعة.

وقال القائد العسكري في قوات سورية الديمقراطية عدنان عفرين"حملة ردع الإرهاب التي بدأتها قوات سورية الديمقراطية وقوات التحالف في المنطقة الصحراوية المتاخمة للحدود السورية العراقية من بلدة الدشيشة في ريف الحسكة الجنوبي الى بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي بمشاركة أكثر من 6 ألاف مقاتل وتم القاء القبض على 20 شخصا مشتبه بأنهم من عناصر داعش".

وأضاف عفرين في تصريح لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) " هذه الحملة جاءات تلبية لنداء الاهالي لتخليصهم من عناصر داعش ، وقد وجدنا من سكان القرى التي دخلتها قواتنا كل تعاون ومساعدة ، وربما تستمر العملية لمدة اسبوع وربما تتوجه الى مناطق أخرى".

وكانت قوات قسد أعلنت في بيان لها اليوم الجمعة تلقت (د ب أ) نسخة منه " لقد تزايدت هجمات داعش في الفترة الأخيرة مما شكل خطراً حقيقياً على سلامة الناس وأمنهم واستقرارهم".

وأضاف بيان قسد " بعد عمليات التحري وجمع المعلومات وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجيش العراقي، بدأت قواتنا بحملة(ردع الإرهاب) لملاحقة و تعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية العراقية".

وأكدت قسد أن" حملة ردع الإرهاب ستستهدف أوكار داعش ومخابئهم تلك التي كانت تشكل مصدر قلق للناس وتعمل على الإخلال بالأمن والاستقرار في المنطقة وتشكل تهديداً ينذر بعودة داعش ".