وزير خارجية إيطاليا من برلين: ألمانيا لم تنقطع عن دعمها لروما في جائحة كورونا

في أول زيارة خارجية له منذ بدء أزمة جائحة كورونا، أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن شكره لألمانيا على دعمها لبلاده خلال جائحة كورونا.

وقال دي مايو اليوم الجمعة عقب لقائه نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، إن دعم ألمانيا لبلدنا لم ينقطع على مدار الجائحة بأكملها، لافتا إلى أن هناك كثيرا من المواقف التي قدمتها ألمانيا لدعم إيطاليا.

يشار إلى أن ألمانيا سمحت لمواطنين إيطاليين مصابين بكورونا بالعلاج في المستشفيات الألمانية في ذروة الجائحة، في وقت وجهت العديد من الانتقادات إلى ألمانيا التي اتهمت بعدم التضامن مع جيرانها الأوروبيين على إثر وجرى الحديث حتى عن انهيار الاتحاد الأوروبي.