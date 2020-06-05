أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا الموافقة على تقديم موعدي مباراتي الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم،عما كان مقررا، وذلك في ظل الجدول المزدحم للمباريات في إيطاليا بعد فترة التوقف الطويلة.

وقال سبادافورا مساء أمس الخميس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) :"يسعدني الإعلان عن أن مباراتي الدور قبل النهائي جرى تقديم موعديهما، وستقام المباراتان بذلك في 12 و13 يونيو."

وكان مرسوم وزاري قد حظر إقامة الفعاليات الرياضية حتى 14 يونيو، لكن جرى تعديله من أجل استيعاب جدول المباريات، الذي يشهد إقامة نهائي بطولة الكأس في 17 يونيو.

وبعدها بثلاثة أيام، تستأنف منافسات الدوري الإيطالي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن المفترض استكمال المراحل الــ12 المتبقية من الدوري بحلول الثاني من أغسطس.

ويستضيف يوفنتوس فريق ميلان في 12 يونيو في إياب الدور قبل النهائي، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1 / 1 في فبراير، بينما يشهد اليوم التالي لقاء نابولي مع إنتر ميلان، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نابولي 1 / صفر.

وستقام جميع المباريات في إيطاليا بدون جماهير، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى كوفيد-19.