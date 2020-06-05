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زامبيا تعدل خطط الإنفاق للعام الحالي بسبب تراجع الإيرادات

علم زامبيا
علم زامبيا
لوساكا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 12:10 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 12:10 ص

قال وزير الدولة للخزانة في زامبيا فريدسون يامبا في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن إيرادات الخزانة العامة تتراجع بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد و"عوامل أخرى"، مضيفا أنه سيتم تعديل خطط الإنفاق العام في ضوء التوقعات المعدلة للإيرادات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله إن "إحدى النتائج الأساسية لهذه العملية هي احتواء العجز المالي في 2020 ضمن حدود قابلة للسيطرة".

وأشار الوزير أنه رغم تعديل خطط الإنفاق سيظل الإنفاق الاجتماعي في الميزانية العامة للدولة أولوية وسيستمر دعمه.

يذكر أن وزير المالية بواليا نجاندو أعلن في سبتمبر الماضي ميزانية العام المالي الحالي بقيمة 106 مليارات كواشا زامبي (8ر5 مليار دولار).


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