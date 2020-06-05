 أمن القاهرة يداهم مصنع كمامات مجهولة المصدر فى مدينة نصر - بوابة الشروق
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أمن القاهرة يداهم مصنع كمامات مجهولة المصدر فى مدينة نصر

عاطف محمود
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 3:05 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 3:05 م

داهمت الأجهزة الأمنية في القاهرة شقة سكنية يستخدمها 3 أشخاص لتصنيع الكمامات والمطهرات مجهولة المصدر داخلها وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة تلقى اخطارا من إدارة مباحث التموين يفيد بضبط 3 أشخاص داخل شقة بأحد العقارات بمدينة نصر لقيامهم بتصنيع المستلزمات الطبية "كمامات – مطهرات" بدون ترخيص مستخدماً خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخلها على 2500 كمامة طبية "معدة للتصنيع" و 200 كمامة طبية "معدة للبيع" وعبوتين بلاستكية سعة 6 لتر يحويان جيل مطهر وكمية كبيرة من الاستيكرات الخاصة بزجاجات الكحول والجيل المطهر و 3 سرنجات كبيرة الحجم "تستخدم فى تعبئة الكحول" و كمية كبيرة من أغطية زجاجات الكحول .
كما تم ضبط برميل سعة 50 لتر يحوى سائل مطهر "كحول مجهول التركيز" و350 عبوة كرتون معدة لتعبئة الكمامات و لفة سلك كبيرة الحجم "تستخدم فى تصنيع دعامات الكمامات" و كمية من الأستيك المطاطى "تستخدم فى تصنيع الكمامات" و أدوات تصنيع.
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