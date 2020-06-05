تقرير: معسكرات روسية تدرب متطرفين يمينيين ألمان

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كشف تقرير أن متطرفين يمينيين ألمان تلقوا تدريبات في معسكر خاص بالقرب من مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وأفادت مجلة فوكاس الإخبارية الألمانية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر استخباراتية أن عددا من أعضاء جناح الشباب في الحزب الوطني الديمقراطي اليميني المتطرف في ألمانيا والحزب اليميني الأصغر "الطريق الثالث" أكملوا تدريبا شبه عسكري بالقرب من سان بطرسبرج.

وقال التقرير إن المشاركين تم تدريبهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وكذلك في القتال العسكري المتلاحم .

ويعتقد أن الحركة الإمبراطورية الروسية لديها معسكرين للتدريب بالقرب من سان بطرسبرج.

وأضافت الولايات المتحدة في أبريل الماضي الحركة الامبراطورية الروسية إلى قائمة الجماعات الإرهابية العالمية، قائلة إن المجموعة "قدمت تدريباً على النمط شبه العسكري للداعين إلى تفوق العرق الأبيض والنازيين الجدد في أوروبا".