تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا في مطروح

أعلنت محافظة مطروح، الخميس، عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا الوبائ، بإجمالي عدد 40 إصابة، ولم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.

وأكد البيان الاحصائي الصادر عن محافظة مطروح،أنه تم تسجيل حالتين تعافي ليصبح إجمالي حالات الشفاء والخروج عدد 8 حالات وحالات الاشتباه بلغ عددها 6 حالات بإجمالي 204 حالة ،فيما جاء إجمالي الوفيات خمسة حالات منذ شهر مارس الماضي.

في نفس الوقت، واصلت فرق التطهير والتعقيم بمحافظة مطروح، في رش وتعقيم الاماكن العامة التي يتردد عليها الجماهير ومباني المصالح الحكومية ومحطات الوصول والمغادرة، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الوبائي.