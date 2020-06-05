لجنة كويتية توصي بتقديم قروض بفائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ذكر رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل أن اللجنة رفعت للحكومة عدداً من التوصيات منها تقديم قروض بفائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون الحد الأقصى لقرض المشروع الواحد 250 ألف دينار (800 ألف دولار) بفائدة لا تزيد عن 5ر2 في المئة وفترة سداد تصل إلى أربع سنوات.

وأكد الهاشل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الدولة ستتكفل بكامل كلفة التمويل في أول سنتين و90 في المئة في السنة الثالثة و80 في المئة من التكلفة في السنة الرابعة، مشيرا إلى ضرورة وجود استجابة سريعة وفعالة لتجنب الآثار السلبية على الكيانات الاقتصادية التي قد تنتهي بالإفلاس مما يؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة.

وفي معرض حديثه أشار الهاشل إلى أن حكومات العالم أنفقت حتى الآن 11 تريليون دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد(كوفيد-19).

ولفت إلى أن الاثار السلبية للجائحة على الوضع الاقتصادي تزداد كلما امتدت الإجراءات الخاصة بالإغلاق، لمحاصرة الفيروس.