 «دنتسو»اليابانية تتلقى تهديدا عبر الإنترنت بوجود قنبلة - بوابة الشروق
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«دنتسو»اليابانية تتلقى تهديدا عبر الإنترنت بوجود قنبلة

طوكيو - د ب أ
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 11:44 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 11:44 ص

قالت أكبر وكالة للإعلانات والعلاقات العامة في اليابان، إنها تلقت، اليوم الجمعة، تهديدا عبر الإنترنت بوجود قنبلة.

وأضافت وكالة "دنتسو" في بيان أنه تم إغلاق مقر الشركة والمؤسسات التجارية القريبة، مشيرة إلى أنها قدمت بلاغ للشرطة بشأن التهديد.

وتواجه "دنتسو" انتقادات على خلفية علاقاتها الوثيقة مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي، وكذلك لدورها الرئيسي في دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد طوكيو 2020) التي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن وكالتي أنباء "كيودو" و"جي جي برس" اليابانيتين من أكبر مساهمي "دنتسو".

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