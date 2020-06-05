روبينيو يثير الشكوك: أتمنى تحقيق لقب ليبرتادوريس مع سانتوس

أكد روبسون دي سوزا المعروف بـ«روبينيو»، مهاجم فريق إسطنبول باشاكشهير التركي، أنه يسعى للعودة إلى البرازيل خلال الفترة المقبلة، والفوز بكأس ليبرتادوريس مع سانتوس.

وقال نجم منتخب البرازيل السابق، في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي «لدي مشاعر جمة تجاه سانتوس، المدينة والنادي. أشعر بامتنان أبدي لهما. من خلال سانتوس حققت كل أحلامي، وإذا سنحت لي فرصة اللعب في بطولة كأس ليبرتادوريس مرة أخرى، فسوف أقدم حياتي».

وأضاف اللاعب صاحب الـ(36 عامًا): أنه إذا عاد إلى بلاده، فإنه سيقاتل حتى يتمكن النادي الذي تأهل بين صفوفه، مثل بيليه ونيمار، من «خوض جميع البطولات الممكنة».

وقد أعربت إدارة سانتوس علانية عن رغبتها في إعادة روبينيو الذي لعب لصالح النادي ثلاث مرات بالفعل.

ومع ذلك، أشار لاعب ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلانو سابقًا، إلى أنه لا يزال لديه عقد مع ناديه الحالي، إسطنبول باشاكشهير الذي يلعب في الدوري التركي الممتاز.

وكان من المقرر أن ينتهى العقد نهاية يونيو الجاري، لكن روبينيو كشف أن النادي التركي سيطبق إجراء استثنائيًا من قبل الفيفا يسمح بتمديد العقود حتى انتهاء منافسات هذا الموسم، والتي تم تعليقها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال اللاعب «كان العقد سينتهي الآن، ولكن تم تمديده حتى نهاية البطولة» بعدما أعطى الفيفا هذا الاستثناء.