حكماء الاقتصاد في ألمانيا يخفضون توقعاتهم بشأن الوضع الاقتصادي

خفض "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا توقعاتهم التي أعلنوها من قبل في آذار/مارس الماضي بشأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا في ضوء اتساع تداعيات جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس الخبراء المعني بتقدير التطور الاقتصادي الشامل للبلاد، لارس فيلد، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "الإغلاق استمر فترة أطول والاقتصاد الخارجي تضرر على نحو أقوى مما كان متوقعا. كنا متفائلين بوضوح فيما يتعلق بالوضع في الولايات المتحدة".

وأضاف فيلد: "نتوقع انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام تتراوح نسبته بين 6 و 7%".

وكان مستشارو الحكومة الألمانية للشؤون الاقتصادية، الملقبون أيضا بـ"حكماء الاقتصاد"، وضعوا في مارس الماضي ثلاثة سيناريوهات للوضع الاقتصادي، وكانوا يتوقعون في أفضل الحالات انكماشا بنسبة 8ر2% هذا العام، وبنسبة 4ر5% في أسوأ الحالات.

وتشير توقعات خبراء اقتصاد واتحادات اقتصادية مختلفة في ألمانيا حاليا إلى حدوث انكماش اقتصادي بنسب تتراوح بين 7 و 10% خلال هذا العام.