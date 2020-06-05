وفاة أكثر من 300 شخص في الهند بسبب الإغلاق العام

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، الجمعة، أن 304 من العمال المهاجرين لقوا مصرعهم منذ بدء الإغلاق العام في الهند حتى يوم 26 مايو الماضى، جراء الجوع الشديد والجفاف الناجم عن ظروف الإغلاق العام وليس بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعرضت "بي. بي. سي" في تقرير مطول لها واقعة وفاة إمرأة تدعى أربينا خاتون (23 عاماً)، في اليوم الـ 62 للإغلاق العام ، مشيرة إلي صور مؤلمة لابنها وهو يحاول ايقاظها دون أن يدري بوفاتها، بينما كان جثمانها ملقى على أطراف السكة الحديد بلا حراك، حيث تم تداول الصورة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابعت أن خاتون كانت تعمل بأجرة يومية في مدينة أحمد آباد، حيث تسافر مع طفليها الصغيرين وبعض الأقارب في قطار خاص للعمال المهاجرين يومياً، متجه إلى ولاية بهار التي تبعد 1800 كيلو متر عن قريتها.

وقال أخو زوجها، ويدعى وزير، لـ"بي.بي.سي" إنها "توفيت فجأة في القطار"، مضيفا: "لقد تناولنا وجبة طعام واحدة فقط منذ بدء رحلتنا، وكنا نتغذى على البسكويت ورقائق البطاطس للبقاء على قيد الحياة". وأكمل: "كان الماء ساخناً جداً بحيث لا يمكن شربه، لذلك انتهى بنا الأمر إلى شراء المزيد من الماء عدة مرات".

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد توفيت أربينا جراء الجوع الشديد والجفاف، تماماً مثل العديد من العمال المهاجرين الآخرين الذين عانوا من آثار الإغلاق العام وماتوا بسببه، لكن السلطات المحلية قالت إنها ماتت بسبب مرض كانت تعاني منه من قبل.

وأربينا خاتون هي واحدة من بين أكثر من 300 عامل مهاجر من الذين لقوا حتفهم منذ بدء الإغلاق العام في الهند في 25 مارس الماضي، بحسب الأرقام الصادرة حتى 26 مايو. وكان معظمهم يتدافعون للعودة إلى منازلهم بعد أن فقدوا وظائفهم بين ليلة وضحاها. وبدأوا رحلاتهم للعودة سيراً على الأقدام.

كما لقي 16 من العمال المنهكين في ولاية ماهاراشترا، مصرعهم حيث دهسهم قطار شحن، فبعد المشي لمسافة 36 كيلومترا ، غفت أعينهم وناموا على أطراف السكة الحديد، وكانوا يظنون أن القطارات لا تعمل بسبب الإغلاق العام.