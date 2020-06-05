ألغى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرار حظر التجوال في 15 ولاية يومي السبت والأحد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التركية «أناضول» في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس الخميس، فرض حظر تجوال خلال يومي السبت والأحد المقبلين، في 15 ولاية، ضمن جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن المطاعم ستعمل خلال يومي الحظر، من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل فقط، بينما تفتح محلات البقالة والخضار والجزارة والفواكه المجففة، أبوابها أمام الزبائن، الجمعة، حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا بالتوقيت المحلى.