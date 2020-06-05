دراسة هولندية: كورونا قد يصيب المتعافين مجددا بعد 6 أشهر

توصل فريق من الباحثين في أمستردام الجمعة، إلى أن إعادة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يمكن أن تصبح ممكنة في غضون ستة أشهر من التعافي.

وإذا كان هذا هو الحال، فإن أمل كثير من الدول في اختبار ملايين المتعافين من كوفيد- 19 بحثا عن أجسام مضادة قد ينهار.

وقام فريق مؤلف من 13 باحثًا مؤخرًا بتحميل ورقة بحثية على موقع Medrxiv ، وهو موقع يوثق أبحاثا غير منشورة حول العلوم الصحية، وقد تابع الفريق 10 أشخاص أصيبوا بواحد على الأقل من أربعة أنواع من الفيروسات التاجية الموسمية على مدى 35 عامًا (1985 إلى 2020)، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وقال الباحثون إنهم رأوا حالات تكرار العدوى في 12 شهرًا بعد الإصابة وانخفاض كبير في مستويات الأجسام المضادة بمجرد مرور ستة أشهر بعد الإصابة".

ونظرًا لعدم وجود علاج أو لقاح ضد فيروس كورونا، فإن الطريقة الوحيدة لوقف انتشاره هي من خلال التباعد الاجتماعي والنظافة الصحية الجيدة.

وعلى هذا النحو فقط، يقول الأطباء "يمكن أن تؤثر المناعة الوقائية طويلة المدى على المسار العام للوباء، وفترة ما بعد الوباء وأي موجات لاحقة".

وحتى الآن، كان هذا المفهوم مكونًا رئيسيًا في استراتيجية الموجة الثانية التي تعد لها إدارات الصحة في البلدان الأكثر تضررا من الفيروس التاجي المستجد، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا.

وكان هناك نقاش مستمر حول مناعة القطيع، وهي فكرة تقضي بأنه عندما تكون نسبة من السكان محصنة ضد مرِض معين، فهذا يحمي حتى الأفراد غير المناعيين من العدوى، وذلك عن طريق الحد من الانتشار العام.

وأثبت هذا المفهوم فعاليته مع مجموعة متنوعة من الفيروسات الأخرى، بما في ذلك التهاب الكبد والإنفلونزا.

ومع ذلك، قد يكون تحقيق مناعة القطيع أمرًا صعبًا مع فيروس كورونا المستجد، بسبب الفقدان السريع للمناعة (6 أشهر)، إذا كانت تلك الدراسة الهولندية صحيحة.