طبعة جديدة من «حياتي» للمفكر أحمد أمين عن «دار الشروق»

طرحت دار الشروق الطبعة الرابعة من كتاب «حياتى» للكاتب والمفكر أحمد أمين. والكتاب سيرة ذاتية يسرد فيها المفكر أحمد أمين بأسلوب شيق ما مر به من تجارب فى حياته بدءا من مرحلة الطفولة والصبا التى قضاها فى مدرسة أم عباس الابتدائية النموذجية التى شيدتها إحدى أميرات القصر الملكى، والتى انتقل بعدها إلى الدراسة فى الأزهر ومدرسة القضاء، ومرورا بمرحلة الشباب والرجولة وتنقله فيها بين مناصب القضاء والتدريس ثم انتهاء بوصوله إلى الجامعة التى عين فيها أستاذا وعميدا لكلية الآداب، وعاصر أمين خلال تلك الفترة نخبة من عظام المفكرين المصريين أمثال: طه حسين، وأحمد لطفى السيد وغيرهم. هذا الكتاب لا يطل فقط على الحياة الشخصية للمؤلف، بل يطلعنا أيضا على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية السائدة فى أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين.

الكتاب يروى قصة إنشاء أول جمعية ثقافية تهدف للنهوض بحالة الثقافة والمعرفة فى مصر، وتقريب النهضة العلمية والأدبية الأوروبية إلى أيدى المصريين والعرب، والتى أسسها أحمد أمين ومجموعة من النخبة الثقافية فى مصر، تحت اسم «لجنة التأليف والترجمة والنشر. والتى ترأسها بالانتخاب ولمرات عدة الكاتب والمفكر أحمد أمين، وكيف تمتعت الجمعية بالحيادية والدقة فى اختيار الكتب، حيث لا تقرر كتابا إلا إذا حولته إلى اثنين خبيرين بالموضوع، يبديان فيه رأيا بالصلاحية أو عدامها أو حاجته إلى التعديل. وكيف حرصت اللجنة على أن تعامل المؤلف الناشئ والمؤلف الشهير بذات المعاملة.

خلال 36 عاما أسست اللجنة مطبعة خاصة، كما أسست لها مجلة اسمها «الثقافة»، تنشر فيها الآراء على مبادئها، واستمرت نحو 14 عاما قبل أن يتم إغلاقها لما تتكبده من خسائر فادحة، بحسب وصف أحمد أمين فى سيرته الذاتية «حياتى»، الصادرة عن دار الشروق.

وعن الكتاب قال عميد الأدب العربى «طه حسين» هذه السيرة الذاتية لواحد من أهم رموز النهضة العربية الحديثة: «إذا لم يكن أحمد أمين مثلا رائعا للجد المنتج، والنشاط الخصيب، والمثابرة التى لا تعرف كللا ولا مللا، والمقاومة التى لا تعرف ضعفا ولا فتورا، والثقة التى لا تعرف شكا ولا ترددا، فلا ينبغى للمصريين أن ينتظروا مثلا رائعا من أى مواطن آخر»، وقال عنها أحمد حسن الزيات: «يجمع بين حسن الفكرة وجمال الصورة، ويلائم بين رزانة المعنى ورصانة اللفظ. وربما كان ذلك أظهر ما يكون فى كتابه «حياتى» فإن تصويره البيت والسقاء والمحدث والكتاب والأزهر، وفى وصفه لأبويه وأخويه، وصديقيه عبدالحكيم محمد وعلى فوزى، وأستاذيه عاطف بركات ومس بور، لنماذج من البيان المطبوع الذى يشرق بنور العقل، وينبض بروح العاطفة، ويزهو بألوان الفن.

ــ الكتاب متاح للشراء فى فروع مكتبات الشروق وعبر موقعها الإلكترونى