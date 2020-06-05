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أمريكا تستهدف طالبان للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار

غارات جوية _ أرشيفية
غارات جوية _ أرشيفية
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 7:40 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 7:40 م

شنت القوات الأمريكية ضربتين جويتين على مقاتلي حركة طالبان لإحباط خطة الحركة شن هجمات على قوات الأمن الأفغانية، وهما أول غارتين جويتين منذ إعلان الحركة والقوات الأفغانية شهر مايو الماضي عن وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر.

وكتب متحدث باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان سوني ليجيت اليوم الجمعة في تغريدة على موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي أن الجيش شن ضربة جوية على 25 مقاتلا من طالبان كانوا ينفذون هجوما منسقا على نقطة تفتيش أفغانية في إقليم فرح غرب أفغانستان، مضيفا أن الجيش الأمريكي شن هجوما ثانيا في إقليم قندهار الجنوبي.

وأضاف "نكرر: على كل الأطراف أن تخفف العنف للسماح بترسيخ عملية السلام"، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي تستهدف الولايات المتحدة طالبان "منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر".

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