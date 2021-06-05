إعادة فتح مطار جوما بعد ثوران بركاني في الكونغو الديمقراطية

قال وزير النقل في الكونغو الديمقراطية، شيريبون أوكيندي، اليوم السبت إنه سيتم إعادة فتح مطار جوما بعد أغلاقه في أعقاب ثوران بركاني.

وقال معهد البراكين في جوما أمس الجمعة إن البيانات والتحليلات كشفت أن عدد وقوة الهزات التابعة في تراجع.

وقبل أسبوعين، ثار جبل نيراجونجو البالغ ارتفاعه 3470 مترا وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم. وتدفقت الحمم البركانية باتجاه جوما لتتوقف قبل 300 متر فقط من المطار.

وجرى إخلاء المدينة، وهي عاصمة إقليم نورث كيفو، جزئيا فيما فر أكثر من 400 ألف شخص جراء التوابع والزلازل إلى المدن القريبة.

وقالت منظمات الإغاثة إن الناس يعيشون منذ ذلك الحين في مراكز إيواء طارئة ومدارس مكتظة وكنائس أو مع أسر مضيفة.

وبحسب الأمم المتحدة، تضرر حوالي ألفين من المباني، على الأقل، في جوما وهي بحاجة لعمليات ترميم.