«تعليم مطروح»: تطهير وتعقيم ورش جميع لجان الامتحانات واستراحات المراقبين لمنع انتشار كورونا

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه تم تطهير وتعقيم ورش جميع الاستراحات الخاصة بمراقبين امتحانات الدبلومات الفنية، وكذلك لجان الامتحانات للشهادة الإعدادية، وذلك في إطاراتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا الوبائي.



وأضاف عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، أن تم اليوم الجمعة، رش وتطهير اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية، واستراحات المراقبين حفاظا على صحة وسلامة الطلبة والطالبات، والمشرفين على الامتحانات، كإجراء احترازى في ظل ظروف فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع مدن ومراكز مرسى مطروح، 9 آلاف و435 طالبا بأربعة قطاعات تعليمية، حيث يُقسم طلاب الشهادة الإعدادية بين 8 آلاف و844 طالبا وطالبة بقطاع التعليم العام، و338 طالبا بنظام التعليم المنزلي، و253 طالبا بنظام ومدارس التعليم الخاص.