خالد عكاشة: مصر استطاعت خلال فترة وجيزة من الزمن رفع الحالة المعنوية للفلسطينيين

- أجندة العمل بالقضية أكثر تطورا وفعالية وتتخذ مسارات وشكلا جديدا مع النظام السياسي الحالي

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تصنع جسورًا حقيقية جديدة متطورة قادرة على تحقيق طفرة داخل حياة المواطن الفلسطيني، مؤكدًا أنه الهدف الاستراتيجي لمصر منذ اللحظة الأولى لجولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وحماس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن المساعدات المصرية إلى قطاع غزة تأتي بالتوازي مع جهود الوفود الأمنية وأجهزتها ومؤسساتها والرعاية اللصيقة من القيادة السياسية لتلك الجهود، لافتًا إلى أن أهالي قطاع غزة يعيشون حالة استثنائية.

وذكر أن مصر استطاعت خلال فترة وجيزة من الزمن رفع الحالة المعنوية للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن نقل حياة المواطن الفلسطيني إلى الأمام والتأهيل إلى عملية السلام المقبلة بشكل إيجابي، ورأب الصدع في البنية التحتية لقطاع غزة، هدف الدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس المركز المصري للفكر أن القضية الفلسطينية أحد العناوين الرئيسية لاهتمامات الدولة، قائلًا إن أجندة العمل بالقضية أكثر تطورا وفعالية وتتخذ مسارات وشكلا جديدا مع النظام السياسي الحالي.

وتابع: «أجندة تُشعِر بالفخر ويتابعها العالم العربي بتقدير بالغ، والجميع مدرك حجم الجهود ويدعمها بشكل كبير في هذا المسار، ومساحة التقدير والتعويل الدولي أن تكون مصر الرقم الأهم والفعال في وصول القضية الفلسطينية للوضع النهائي وبدء مفاوضات سلام، عناوين كبرى مصر جديرة بها وتعمل عليها».

وواصلت السلطات المصرية، اليوم السبت، افتتاح معبر رفح البري، استثنائيا لليوم الـ 21، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، وإدخال المساعدات ومهندسي ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر استمرار تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وإدخال المساعدات والمعدات، إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج طبقا لحالاتهم.