محافظ الإسكندرية مطمئنا أهالي نادي الصيد: لو مكنتش هتروح لسكن أفضل مش هنمشيك

علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الاحتجاجات التي شهدتها منطقة نادي الصيد، قائلًا إن البعض روج لشائعة أنه سيتم نقلهم لأماكن بعيدة عن منازلهم، وهو ما ليس صحيحًا على الإطلاق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الجمعة، إن منطقة نادي الصيد من المناطق العشوائية التي تشهد مشكلات كبيرة أثناء موسم الأمطار، موضحًا أنها تدخل للمنازل لدرجة أن الأهالي يغادرونها وينامون بالشوارع.

وأضاف أنه عقد عدة جولات في الشتاء لتلك المنطقة ليرى بنفسه الوضع في تلك المنطقة، مشيرًا إلى عرضه الموقف على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي وجه بنقل أهالي تلك المنطقة إلى بشائر الخير 3، 5، والتي تقع في نطاق المحافظة ولا تبعد سوى 3 كيلومترات عن منطقتهم.

وذكر أنه سيتم توفير شقق لمن كان كان يمتلك شقة في منطقة نادي الصيد، وتوفير محالات إيجار بعسر زهيد لأصحابها بدلًا عن المحلات التي كانت في تلك المنطقة، مضيفًا انه من المستهدف نقل 6044 أسرة وإقامة 1008 محل ورشة ببشائر الخير.

وأكد أنه لن يتم مغادرة أي شخص لمنطقة نادي الصيد إلا بعد توفير سكن كريم له، ذاكرًا أن عملية النقل ستتم على مراحل من المساكن الأكثر خطورة إلى الأقل.

وطمأن أهالي منطقة نادي الصيد بأنه سيتم توفير سكن لهم، ووعدهم بالتواصل معهم شخصيًا لطمأنتهم، معقبًا: «لو مكنتش هتروح لسكن أفضل مش هنمشيك».

وخرج أهالي منطقة الصيد في مظاهرات تجوب شوارع المنطقة للمطالبة، بوقف أعمال الحصر الخاص بالمنازل قبل بناء مساكن جديدة لهم بذات المنطقة، ما اعتبروه أنه بداية لخروجهم من المنطقة نهائيًا ونقلهم إلى أماكن بعيدة، مع ترك أراضيهم ومنازلهم التي يمتلكها كثير من الأهالي، مرددين هتافات تطالب بالتوقف عن أعمال الحصر قبل تطوير المنطقة.

وحاولت قوات الشرطة إيقاف التجمعات والمظاهرات في ظل منع إقامة مثل هذه التظاهرات في المناطق السكنية، واستخدمت قنابل غاز مسيلة للدموع، قبل أن يتم التوقف عن الهتافات ومحاولة الوصول إلى صيغة جيدة تلائم الجميع للتعبير عن مطالبهم.