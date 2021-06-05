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ذكرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، أن نحو 1.1 مليون شخص في الجزء الجنوبي من مدغشقر يواجهون عدم الأمن الغذائي فيما توقفت زراعة الكفاف جراء الجفاف المطول وعاصفة رملية.

ويدفع عدم هطول الأمطار منذ شهر ديسمبر 2019،عددا متزايدا من الأشخاص نحو المجاعة .

وقالت فولانتيانا راهارينيفو، وهي مسؤولة اتصالات بمكتب الفاو الموجود في أنتاناناريفو، في حوار عبر الهاتف، إن الأربعة عشر ألف شخص الذين يعانون حاليا يمكن أن يتضاعف بحلول سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

والمناطق الثلاث المهددة بالمجاعة هي أنوسي وأندروي وأتسيمو-أندريفانا، وهي منطقة تبلغ نفس مساحة ولاية نيويورك تقريبا.

يشار إلى أن الزراعة وتربية الماشية والصيد هي أغلب الأنشطة الشائعة في المنطقة المعرضة للجفاف وتعاني من خدمات صحية وتعليمية غير ملائمة.

وقال البنك الدولي في تقرير: "انعدام الأمن الغذائي لا يزال شائعا جراء الجفاف وهطول الأمطار غير المنتظم وغيرها من آثار التغير المناخي"، ووصف المنطقة بديب ساوث (الجنوب العميق).

وأضاف: "أنماط هطول الأمطار تتغير منذ حقبة ثلاثينيات القرن الماضي، حيث أصبحت أكثر تركيزا خلال فترة ديسمبر حتى مارس وأكثر جفافا خلال مواسم الزراعة".

وقال راهارينيفو: "تحتاج الفاو إلى 40.4 مليون دولار لتحقيق التعافي الزراعي والعودة للمواسم المناخية الطبيعية لنحو 426 ألف أسرة".