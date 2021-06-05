 مدير تعليم كفر الشيخ تتفقد مركز توزيع الاسئلة.. وتطمئن على اللجان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير تعليم كفر الشيخ تتفقد مركز توزيع الاسئلة.. وتطمئن على اللجان

محمد نصار
نشر في: السبت 5 يونيو 2021 - 11:50 ص | آخر تحديث: السبت 5 يونيو 2021 - 11:50 ص

استقبلت 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، طلاب الشهادة الإعدادية؛ لأداء أول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وعلى جانب آخر، تفقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مركز توزيع أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي؛ للاطمئنان على سير العمل حسب الخطة المنظمة للعمل.

كما تفقدت أعمال مركز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد البربري وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي المدير العام للتعليم العام، والمهندس محمد السبكي مدير عام التعليم الفني.


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