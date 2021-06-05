إبراهيم صلاح: الزمالك من صنع اسم فرجاني ساسي

تحدث إبراهيم صلاح، لاعب المقاولون العرب، عن أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي، مع نادي الزمالك.
وقال إبراهيم صلاح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة" أون تايم سبورتس": «لا أحد يختلف على القدرات الفنية لفرجاني ساسي».
واضاف: «ساسي لاعب كبير وإضافة لأي ناد لكن عندما اعتزل حازم إمام الكرة أو رحل شيكابالا فترة وقف النادي؟، أعتقد أن الزمالك قادر على عمل فرجاني ساسي جديد».
وأكمل: «فرجاني لاعب مهم في الفريق لكن لو لم يرغب فهي مرحلة وتُغلق وندعم أي لاعب في المركز».
وأتم إبراهيم صلاح: «نحن من صنع فرجاني ساسي وأعدناه لصورته الحالية، وهو لاعب كبير ودولي».