إبراهيم صلاح: الزمالك من صنع اسم فرجاني ساسي

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تحدث إبراهيم صلاح، لاعب المقاولون العرب، عن أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي، مع نادي الزمالك.

وقال إبراهيم صلاح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة" أون تايم سبورتس": «لا أحد يختلف على القدرات الفنية لفرجاني ساسي».

واضاف: «ساسي لاعب كبير وإضافة لأي ناد لكن عندما اعتزل حازم إمام الكرة أو رحل شيكابالا فترة وقف النادي؟، أعتقد أن الزمالك قادر على عمل فرجاني ساسي جديد».

وأكمل: «فرجاني لاعب مهم في الفريق لكن لو لم يرغب فهي مرحلة وتُغلق وندعم أي لاعب في المركز».

وأتم إبراهيم صلاح: «نحن من صنع فرجاني ساسي وأعدناه لصورته الحالية، وهو لاعب كبير ودولي».