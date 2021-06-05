المركزي للتعمير: الدولة أنفقت 650 مليار جنيه خلال 7 سنوات على تنمية سيناء

قال المهندس عمرو عبد الهادي رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير، إن الدولة وضعت تنمية سيناء كهدف استراتيجي بالنظر إلى أن هذه التنمية تؤدي إلى حماية حدود مصر الشرقية وتنمية الاقتصاد المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن الدولة أنفقت 650 مليار جنيه خلال الفترة 2014 إلى 2021، لافتًا إلى المشروعات شملت كافة المجالات بتضافر كبير بين كافة أجهزة الدولة.

وأشار إلى أن الأنفاق الجديدة لعبور قناة السويس مثلت مشكلة كبيرة بالنسبة لسيناء فيما يخص ربطها بالوطن الأم، موضحًا أن كوبري واحدًا ونفق أحمد بدوي، فيما أصبح الآن هناك ثلاثة مجموعات من الأنفاق «جنوب بورسعيد والإسماعيلية والسويس»، تنتهي المجموعة الأخيرة بحلول 30 يونيو الجاري.

ولفت عبد الهادي، إلى أن الأنفاق تساهم في ربط سيناء بمدن القناة والدلتا وستلعب دورًا كبيرًا في زيادة معدلات التنمية في سيناء، موضحًا أيضًا أن هناك الكثير من مشروعات الطرق داخل سيناء مثل طريق رأس النقب - شرم الشيخ بطول 231 كيلو مترًا.

وأشار رئيس المكتب الفني، إلى مشروعات تنموية تُنفّذ في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وتهدف إلى جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية خلال الفترة المقبلة، مذكرًا كذلك بمشروع قناة السويس الجديدة وتطوير موانئ مثل شرق بورسعيد والعريش والعين السخنة، فضلًا عن إنشاء مزارع سمكية ومناطق لوجستية وصناعية ومحطات كهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي لاستغلالها في الزراعة.