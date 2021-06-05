هداية ملاك تتأهل لنصف نهائى بطولة إفريقيا للتايكوندو بعد تخطيها بطلة بوركينا فاسو

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تخطت بطلة مصر الأولمبية في التايكوندو هداية ملاك نظيرتها لاعبة بوركينا فاسو في وزن تحت 67 بنتيجة عدم تكافؤ في الدور ربع النهائى، لتتأهل لنصف النهائي، وتنتظر الفائزة من بطلتي رواندا ونيجيريا.

وانطلقت البطولة الإفريقية صباح اليوم السبت بالعاصمة السنغالية داكار ويشارك فيها منتخب مصر بخمسة عشر لاعب ولاعبة.

وتضم البعثة من اللاعبين كل عمر شراقى وزن تحت 54 ومصطفى فرج تحت 58 واحمد وائل تحت 63 وعبد الرحمن وائل تحت 68 وعبد الرحمن خلف تحت 74 وسيف عيسى تحت 80 واحمد الراوى وزن تحت 87 وفى السيدات تم اختيار كل من شهد سامى وزن تحت 46 ونور حسين تحت 49 ومنه مدحت تحت 53 واشرقت احمد تحت 57 وروان رفاعى تحت 62 وهداية ملاك تحت 67 وميسون ايهاب تحت 73 وتقى شعبان فوق وزن 73 ويرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو.

ويضم الجهاز الفنى المكسيكي اوسكار مديرا فنيا ومحمد مجدي وأسامة السيد مدربين وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الاوليمبية والتايكوندو وروابط الرياضية.