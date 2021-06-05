إنشاء جمعية زراعية فى قرية شابة بكفر الشيخ وحملات على الأسواق ببلطيم

شهد عدد من مدن محافظة كفر الشيخ حملات متنوعة، والبدء فى مشروعات خدمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منها إنشاء مبنى الجمعية الزراعية بشابة على مساحة 450م2، بالإضافة لأعمال رش وتعقيم، وحملات على الأسواق، إضافة لتوصيل خطوط الطرد بقرى فوه، بالإضافة لحملات على الأسواق بمصيف بلطيم والحامول.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز مدينة كفر الشيخ، على الحملة المكبرة لرفع المخلفات، وأعمال النظافة بقرية الحمراوى، وتابع أعمال الرش والتعقيم بمدارس قرى المحافظة، ومنها الخادمية والحمراوى وأبو طبل، ودقلت، ودقميرة، وغيرهم من القرى.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، على سير العمل بإنشاء مبنى الجمعية الزراعية بقرية شابة على مساحة 450م، والحاصل على ترخيص رقم 255، أرضى و2 الاول مخازن ومحلات والتانى شقق إدارية والتالت شقق سكنية والمساحة 15 فى 30 متر.

وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال النظافة ورفع المخلفات المدينة وقرى المركز، وتابع الحملة التموينية على المخابز بقرية دمرو الحدادى والتى أسفرت عن تحرير 4 محاضر للمخالفين من أصحاب المخابز.

كما ترأس العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات على المحال على مدار يومين وأسفرت عن تحرير 13 محضراً متنوعاً، موجهاً بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، محذراً من احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمى والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك فى إطار جهود بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال تطهير وتعقيم اللجان بقرى ومدينة الحامول، إضافة لحملات على محال الجزارة والبقالة، ومحال بيع السلع الغذائية، مستلزمات التجميل، والصيدليات، وأسفرت الحملات عن تحرير 9 محاضر متنوعة، وضبط سلع وكريمات منتهية الصلاحية، وجارى العرض على النيابة العامة .

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الدفع النفقى لتوصيل خط الطرد الرئيسى لمحطة الصرف الصحى لسنديون وشمشيره، والتى تقوم بها الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك لربط خط الطرد الرئيسى لمحطات صرف سنديون وشمشيره وتوصيلها على محطة معالجة الصرف الصحى الرميلى، كما تابع أعمال الإنارة العامة بالمدينة والقرى