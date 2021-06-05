محافظ أسيوط: انطلاق سيارات متنقلة لتقديم لقاح كورونا للمواطنين

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تواجد سيارات متنقلة خاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا بمراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتكثيف وتوسيع أعداد متلقي اللقاح خاصة غير القادرين على الحركة من كبار السن وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية للأسرة المصرية، والحفاظ على صحة المواطنين بالحصول على اللقاح في سهولة ودون معاناة وحمايتهم من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتسهيلا على المواطنين؛ للوصول إلى الخدمات التي تقدمها الدولة في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتسهيل عمل تلك القوافل؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منها والقيام بعملها على أكمل وجه.

وأوضح محافظ أسيوط، أن تلك السيارات جاهزة لتطعيم المواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا عقب التسجيل في موقع وزارة الصحة من خلال أخصائيين من مديرية الصحة وبإشراف كامل لإجراء الفحص وإعطاء اللقاح للمواطنين.

وأكد أنه من المقرر أن يبدأ العمل بالسيارة يوميًا بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا لتجوب مراكز وقرى المحافظة لتعمل جنباً إلى جنب مع مراكز تطعيم الفيروسات المنتشرة لتوسيع دائرة المستفيدين من اللقاح مع تسهيل إجراءات تسجيل البيانات إلكترونيا وسرعة إجراءات تلقي التطعيم بالمراكز.

وأضاف أن الدولة بكافة أجهزتها ووزارتها تعمل على تقديم وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بكافة الطرق الممكنة وطبقا للإمكانات المتاحة، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك القوافل الهادفة لحماية كافة فئات المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ أسيوط، قد أعلن في وقت سابق على فتح وتشغيل 13 مركز تطعيم لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، موزعين على مستوى مراكز وأحياء المحافظة هي: "المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق، ومستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب، ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية طريق أسيوط – ديروط الزراعي، ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج طريق أسيوط – سوهاج الزراعي، وبمقر المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بحي غرب، وبمقر شركة البترول بجحدم، ومركز صحة ديروط، ومركز صحة منفلوط، ومركز صحة أبنوب، ومركز صحة الفتح، ورعاية طفل قلتة بحي غرب، ومركز صحة البداري"، بالإضافة إلى مركز التطعيم الخاص للمقبلين على السفر بمعمل "PCR" بمستشفى الصدر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.

كما ناشد المحافظ، المواطنين الإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد معلناً عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).