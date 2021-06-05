«كيونت» تفوز بجوائز التميز الإبداعى فى مجالى التسويق والاتصالات

فازت شركة كيونت ــ الرائدة فى مجال البيع المباشر ــ بثلاث جوائز في MUSE Creative Awards 2021، حيث حصلت الشركة على الجائزة البلاتينية لمجلة Aspire، والجائزة الذهبية Gold MUSE فى فئة الفيديو بسبب محتوى فيديو خاص بساعات والمجوهرات السويسرية التابعة للعلامة التجارية Bernhard H. Mayer، وجاءت الجائزة الثالثة الفضية Silver MUSE، فى فئة الفيديو الرياضى لحرص الشركة على تعزيز العمل الجماعى، ولدورها المتميز فى الرعاية الرياضية.

قالت مالو كالوزا الرئيس التنفيذى للشركة عن «نؤمن ان حصول الشركة على هذه الجوائز يعد ثمار تحصدها كيونت بعد مجهوداتها المبذولة فى الابتكار والابداع وتطوير القطاع، كما تأتى تأكيدا على دور الشركة فى تعزيز التحول الرقمى». وأضافت مؤكدة ان جميع منصات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة السابقة.

كما أشادت بدور فريق التسويق فى ضمان حصول موزعى الشركة على فرص متميزة لتسويق المنتجات من خلال نشر محتوى يساهم فى بناء أعمالهم. وأشارت إلى ان حصول الشركة على مثل هذه الجوائز يأتى تأكيدا على تقدير خبراء المجال الإبداعى وهو دليل على موهبة ومهارة فريق كيونت.

ومن جانبه قال كينجو أونج، الرئيس التنفيذى لجوائز International Awards Associate IAA: تهدف المنصة إلى تعزيز وتشجيع التميز فى مختلف الهيئات المهنية والصناعات المختلفة، ونتطلع إلى الاستمرار فى تقدير كل المواهب المتميزة، ولذلك نستضيف جوائز MUSE لتلبية احتياجات مختلف الصناعات بهدف تعزيز التميز فى مجالات تخصصهم.