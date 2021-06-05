الاستخبارات العراقية تعتقل 12 من داعش في محافظة ديالي

ذكرت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، أن قوات تابعة لجهاز وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية تمكنت من اعتقال 12 إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش بمحافظة ديالي.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، إن الموقوفين مطلوبون وفق أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش.

وذكرت أن المعتقلين كانوا يعملون بما يسمى "كتائب ثورة العشرين"، والمفارز الأمنية، والمعسكرات العامة، بصفة مقاتلين وعناصر إسناد، مشيرة إلى أنهم اعترفوا بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.