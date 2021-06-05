اليابان تستعد لتزويد فيتنام باللقاح المضاد لفيروس كورونا مجانا

تستعد الحكومة اليابانية لتقديم لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى فيتنام التي تسعى لشراء جرعات كافية من اللقاحات لمواطنيها، وسط ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي، حسبما أعلن مشرع من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم اليوم السبت.

وقال المشرع في مجلس الشيوخ ماساهيسا ساتو، الذي يرأس قسم الشؤون الخارجية بالحزب الحاكم - في تصريح نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن الحكومة بدأت في إجراء ترتيبات مع فيتنام.

ومن المتوقع أن تتبرع اليابان بجرعات من اللقاح، الذي طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية، وكانت اليابان قد أرسلت أمس حوالي 24ر1 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى تايوان.

كما قامت اليابان بتأمين جرعات كافية من "أسترازينيكا" لـ60 مليون شخص ووافقت على استخدامها في شهر مايو الماضي، إلا أنها لا تنوي استخدامها على الفور في حملات التطعيم الحكومية بسبب حالات نادرة من جلطات الدم المسجلة خارج البلاد.

وعلى الرغم من وصف فيتنام بأنها نموذج لاحتواء تفشي الوباء، فإنها تواجه عودة انتشار العدوى منذ أواخر أبريل الماضي، حيث أبلغت السلطات الصحية عن نوع هجين من فيروس "كورونا" يجمع بين خصائص السلالتين البريطانية والهندية.